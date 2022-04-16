Филипп Киркоров впервые за два месяца вышел в Сеть. Ни за что не догадаетесь, о ком он написал

Филипп Киркоров решил высказаться о недостатке свободы и гласности в политической жизни.

“А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит… Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про Вашу политику?” — написал он в частности. Становится понятнее, что так озадачило Филиппа?

Если нет, ещё одна цитата. “Человек. Человеческое отношение. Для меня — это высшая и непоколебимая ценность, качество, требование. Пытки, физические и моральные унижения — неприемлемы. Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем — никогда!”

Оказывается, Филиппа сейчас больше всего волнует судьба украинского бизнесмена Виктора Медведчука. Пост появился после пресс-конференции, которую вчера дала супруга Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко, которая заявила, что ее мужа пытали после ареста.

“Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия”, — написал Киркоров. Король российской эстрады добавил, что от этой деятельности зависит жизнь и свобода политзаключенных, а также жизнь его “старшего друга”. В этой связи он задался вопросом, почему Запад допускает, чтобы все это происходило в Украине.

Хорошо, что в России ничего подобного не происходит. Иначе Филипп совсем бы расстроился.