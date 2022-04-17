Почему Галкин и Пугачева уехали именно в Израиль

Также сообщается, что супруги вместе с детьми поселились в Кесарии на берегу Средиземного моря, где также живет брат телеведущего.

“По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют”, — говорится в публикации.

Кроме того, поэт Илья Резник назвал ещё одну причину. По его словам, Пугачева страдает от заболеваний, которые в России не удастся вылечить.

“Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо”, — сказал он.

Вероятно, супруги останутся в Израиле минимум до лета. Известно, что в июне у Галкина запланированы концерты в нескольких израильских городах.