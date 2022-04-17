Почему Галкин и Пугачева уехали именно в Израиль
Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий и юморист Максим Галкин выбрали уехать в Израиль не случайно. По информации российских журналистов, там похоронена мать Галкина.
Также сообщается, что супруги вместе с детьми поселились в Кесарии на берегу Средиземного моря, где также живет брат телеведущего.
“По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют”, — говорится в публикации.
Кроме того, поэт Илья Резник назвал ещё одну причину. По его словам, Пугачева страдает от заболеваний, которые в России не удастся вылечить.
“Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо”, — сказал он.
Вероятно, супруги останутся в Израиле минимум до лета. Известно, что в июне у Галкина запланированы концерты в нескольких израильских городах.