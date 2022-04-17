Не оправдал доверия: лидер “Справедливой России” предложил лишить Депардье российского гражданства
Лидер партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов предложил лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье за критику действий России на Украине. Об этом пишет Gazeta.
Политик напомнил, что Депардье получил российское гражданство, чтобы не платить высокие налоги во Франции. К слову, тогда в России это мало кого волновало — а теперь стало “отягчающим обстоятельством”.
“Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию”, — заявил Миронов. Тут стоит заметить, что Россия для Депадье действительно не Родина, а “езжать к себе во Францию” он не может по простой причине: он и без чужих советов там живёт. Тем более что Конституционный совет страны отменил столь неприятный для него 75-процентный налог.
Ранее Депардье заявил, что считает российскую спецоперацию на Украине “безумным и недопустимым” шагом. При этом он подчеркнул, что простые россияне не несут ответственности за “неприемлемые” действия своего правительства. Актер также пообещал, что пожертвует доходы от трех своих концертов в Париже на нужды пострадавших украинцев.
В свою очередь в Кремле предположили, что Депардье не совсем понимает, что происходит, так как не погружен в политическую повестку дня. Также там выразили готовность “рассказать и объяснить” актеру, чтобы “он лучше понимал”.