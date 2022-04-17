Не оправдал доверия: лидер “Справедливой России” предложил лишить Депардье российского гражданства

Политик напомнил, что Депардье получил российское гражданство, чтобы не платить высокие налоги во Франции. К слову, тогда в России это мало кого волновало — а теперь стало “отягчающим обстоятельством”.

“Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию”, — заявил Миронов. Тут стоит заметить, что Россия для Депадье действительно не Родина, а “езжать к себе во Францию” он не может по простой причине: он и без чужих советов там живёт. Тем более что Конституционный совет страны отменил столь неприятный для него 75-процентный налог.

Ранее Депардье заявил, что считает российскую спецоперацию на Украине “безумным и недопустимым” шагом. При этом он подчеркнул, что простые россияне не несут ответственности за “неприемлемые” действия своего правительства. Актер также пообещал, что пожертвует доходы от трех своих концертов в Париже на нужды пострадавших украинцев.

В свою очередь в Кремле предположили, что Депардье не совсем понимает, что происходит, так как не погружен в политическую повестку дня. Также там выразили готовность “рассказать и объяснить” актеру, чтобы “он лучше понимал”.