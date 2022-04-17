ВИДЕО | “Фашистские эсминцы обозначались буквой Z”: за что удаляют старый советский мультфильм

Очевиден излишний символизм и ненужные аналогии, которые могут возникнуть у зрителей почти 50 лет спустя.

По сюжету отважные пионеры на батискафе “Нептун” изучают морские глубины и натыкаются на затонувший корабль. Расчистив корпус, они видят литеру Z и делают вывод, что это корабль фашистов: “Фашистские эсминцы обозначались буквой Z”.

Напомним, на днях согласно утверждениям украинской армии и Пентагона российский крейсер “Москва” был затоплен после попадания в него ракетами “Нептун”. Ну а буква Z, пусть и случайно, стала таким символом “спецоперации”, что её (именно как символ, ане букву) запрещают в некоторых странах и очень полюбили в России. Например, буквой Z стротся и дети в детсадах, и взрослые на своих флешмбоах. Дальше всех пошёл сыровар Олег Сирота, построивший так своих коров.

Но вернёмся к мультику. Говорят, что "Союзмультфильм" "выпилил" его со своего канала. Хотя эта информация, похоже, не совсем верная. Как следует из описания канала "Мультики студии Союзмультфильм" принадлежит вовсем не студии, а Classic Cartoon Media (США). На официальном же канале студии выставляются в основном новые мультики. Как бы то ни было, "Сокровищ..." нет ни на одном канале — зато мультфильм стали активно перезаливать простые пользователи.