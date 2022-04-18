Лебединая песня Малышевой? “Жить здорово” все-таки закрывают

При этом с сегодняшнего дня “Жить здорово!” вновь в эфире — и это даже новые выпуски. Но Baza неумолима: речь идёт о так называемых “консервах” — Малышева записала ряд выпусков до 30-го марта, накануне закрытия проекта. Коллектив “Жить здорово!” распущен, новые передачи после 30 марта не записывались.

Ранее Baza сообщала, что 29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила о закрытии программы “Жить здорово!”. Телеведущая сообщила тогда на летучке, что передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернётся в эфир.

При этом сотрудники после такого отправления на простой остались без выплат. Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут. Как говорится, их нравы.