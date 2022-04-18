ВИДЕО | В Нью-Йорке освистали зрителей очередного концерта Нурлана Сабурова
“Завтра будет протест против выступления Сабурова, на входе театра… Украинская диаспора смогла добиться, чтобы концерт Сабурова отменили в Чикаго, но барыгам с Брайтон бич, видимо, норм, деньги не пахнут”, — появилось сообщение в русскоязычном телеграм-канале Нью-Йорка. И протест получился довольно масштабным.
Как видно, зрителям пришлось пройти буквально через живой коридор с украинскими (и примкнувшим к ним азербайджанскими) флагами, скандирующий “Позор”. Не все смогли выдержать такое малосмешное испытание, так что доходило до стычек.
Перед съёмками телепрограммы Stand Up на ТНТ Руслан Белый обычно инструктирует зрителей: “Если комик к вам обращается, вы говорите, если комик к вам не обращается, вы молчите”. Поскольку на “живом” концерте нет ни Белого, ни правил, Нурлану приходится периодически вести диалог с самыми бойкими зрителями. На этот раз один из них спросил, зачем тот оскорбил украинскую активистку на предыдущем концерте. Правда, диалог не сложился: любознательного зрителя вывела из зала охрана.
И это после того, как Сабуров фактически признался, что не комментирует войну в Украине из-за страха: “У меня тоже есть семья”. Страшно представить, как встретят в Америке, например, Николая Баскова.