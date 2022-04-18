ВИДЕО | В Нью-Йорке освистали зрителей очередного концерта Нурлана Сабурова

Как видно, зрителям пришлось пройти буквально через живой коридор с украинскими (и примкнувшим к ним азербайджанскими) флагами, скандирующий “Позор”. Не все смогли выдержать такое малосмешное испытание, так что доходило до стычек.

Перед съёмками телепрограммы Stand Up на ТНТ Руслан Белый обычно инструктирует зрителей: “Если комик к вам обращается, вы говорите, если комик к вам не обращается, вы молчите”. Поскольку на “живом” концерте нет ни Белого, ни правил, Нурлану приходится периодически вести диалог с самыми бойкими зрителями. На этот раз один из них спросил, зачем тот оскорбил украинскую активистку на предыдущем концерте. Правда, диалог не сложился: любознательного зрителя вывела из зала охрана.