В Национальной опере Эстония готовится для всей семьи “Накситралли”!

Актуальная и многогранная история создается под руководством Вахура Келлера (Kellerteater) по мотивам книг Эно Рауда “Муфта, Полботинка и Моховая Борода”. Накситралли, совершенствуя мир, сбивают с равновесия природный баланс и теперь нужно решить, как его восстанавливать. “Это история о трёх странствующих подмастерьях, которым нравится скитаться по свету, быть в пути”, описывает Келлер.

И по мнению композитора, Тыниса Кауманна, сохранение природы является одним из главных посылов оперы. “Трое друзей устраивают глобальную природную катастрофу и возникает вопрос — если выпарить из озера всю воду, то что случится со всеми обитателями этого озера, животными и растениями? Вторая важная тема — дружба и поддержка, ведь только помогая друг другу, мы сможем существовать дальше”, верит Кауманн.

В Национальной опере Эстония произведения Тыниса Кауманна исполнялись и ранее. Последняя работа на сцене Эстонии “Я — Наполеон” была представлена в 2005 году. По словам Кауманна долгий опыт работы интерпретатора научил его создавать ясный и чёткий нотный материал. “В “Накситралли” три главные роли. Сами вокальные партии не столь сложны, больше трудностей доставляет их постоянное присутствие на сцене”, говот Тынис.

В мае перед зрителями предстанут трое накситраллей — Ренэ Соом и Рауно Эльп (Моховая борода), Рейго Тамм и Март Мадисте (Полботинка), Юули Лилль и Ауле Урб (Муфта).

Также задействованы: Янне Шевченко, Кадри Нирги, Тамар Нугис, Ясси Захаров, Март Лаур, Тамбет Кикас, Шуан Ванг, Рафаэль Дисента, Рейн Саар, Аарэ Кодасма, хор и оркестр Национальной оперы Эстония.

Художник Яанус Лаагрикюлль, художник костюмов Герли Тинн, художник по свету Маргус Вайгур, видеохудожник Ренэ Тополев, хореограф Мярт Агу.