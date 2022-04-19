“Киевские солисты” в Эстонии: камерный оркестр с трагической судьбой проведет турне по городам Эстонии

История ведущего камерного оркестра Украины “Киевские солисты” неординарна. Музыканты отправились 23 февраля в большое гастрольное турне по Европе. Весть о том, что на их родине началась война, застала их в Италии. Турне вынужденно пришлось продлить — вернуться на родину коллектив пока не может, он продолжает рассказывать об Украине через музыку.

“Мы выступаем ради мира. Сейчас сложно выразить все наши эмоции словами. Наши семьи остались в Украине, мы с ними общаемся каждый день, — отметил художественный руководитель “Киевских солистов” Анатолий Васильковский. — Работать нам сегодня очень трудно, но мы продолжаем выступать. Ведь музыка — это то, что помогает в подобной ситуации, и мы обязаны сохранить украинскую культуру”.

Помимо Италии, “Киевские солисты” по инициативе и при скорейшем содействии европейских музыкальных организаций дали концерты в Германии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Литве и Латвии. Партнерами камерного оркестра во время этих выступлений были Норвежский камерный оркестр, Базельский камерный оркестр, Камерный хор Эрика Эриксона, Бенни Андерсон и другие.

23 апреля музыкальные послы мира прибудут в Эстонию. Концерты “Киевских солистов” пройдут в Доме музыки и театра Пайде (24 апреля), в тартуском концертном зале “Ванемуйне” (25 апреля), в Хаапсалуском центре культуры (26 апреля), в столичном концертном зале “Эстония” (27 апреля) и в Йыхвиском концертном доме (28 апреля). В двух концертах в Тарту и Таллинне примет участие Эстонский национальный мужской хор под управлением Микка Юлеоя. В совместном исполнении прозвучат произведения Арво Пярта.