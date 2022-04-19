“Киевские солисты” в Эстонии: камерный оркестр с трагической судьбой проведет турне по городам Эстонии
История ведущего камерного оркестра Украины “Киевские солисты” неординарна. Музыканты отправились 23 февраля в большое гастрольное турне по Европе. Весть о том, что на их родине началась война, застала их в Италии. Турне вынужденно пришлось продлить — вернуться на родину коллектив пока не может, он продолжает рассказывать об Украине через музыку.
“Мы выступаем ради мира. Сейчас сложно выразить все наши эмоции словами. Наши семьи остались в Украине, мы с ними общаемся каждый день, — отметил художественный руководитель “Киевских солистов” Анатолий Васильковский. — Работать нам сегодня очень трудно, но мы продолжаем выступать. Ведь музыка — это то, что помогает в подобной ситуации, и мы обязаны сохранить украинскую культуру”.
Помимо Италии, “Киевские солисты” по инициативе и при скорейшем содействии европейских музыкальных организаций дали концерты в Германии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Литве и Латвии. Партнерами камерного оркестра во время этих выступлений были Норвежский камерный оркестр, Базельский камерный оркестр, Камерный хор Эрика Эриксона, Бенни Андерсон и другие.
23 апреля музыкальные послы мира прибудут в Эстонию. Концерты “Киевских солистов” пройдут в Доме музыки и театра Пайде (24 апреля), в тартуском концертном зале “Ванемуйне” (25 апреля), в Хаапсалуском центре культуры (26 апреля), в столичном концертном зале “Эстония” (27 апреля) и в Йыхвиском концертном доме (28 апреля). В двух концертах в Тарту и Таллинне примет участие Эстонский национальный мужской хор под управлением Микка Юлеоя. В совместном исполнении прозвучат произведения Арво Пярта.
С начала войны Eesti Kontsert пытается найти способы помочь раздираемой войной Украине и беженцам из этой страны. “Музыка не молчит даже во время войны. Мы провели ряд концертов в поддержку Украины и организовали сбор пожертвований, но теперь у нас есть возможность пригласить топовых украинских музыкантов рассказать свою историю. Призываю всех принять участие в этих концертах, чтобы убедить вышедших на сцену музыкантов — мы вместе с ними!” — сказала гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.
В составе камерного оркестра “Киевские солисты” — яркие музыканты со всей Украины, большинство из которых являются лауреатами международных конкурсов. Коллектив был основан Богодаром Которовичем (1941–2009), выдающимся украинским скрипачом и педагогом. Оркестр впервые представил в Украине целый ряд значимых произведений, таких как “Военный реквием” Бриттена, “Концерт для контрабаса” Джорджа Палмера и “Концерт для маримбы” Эркки-Свена Тюйра.
В последний раз “Киевские солисты” выступали в концертном зале “Эстония” на авторском вечере украинского композитора Валентина Сильвестрова в ноябре 2007 года. МИД Украины присвоил коллективу почетное звание “Посол украинской культуры” за выдающиеся достижения.
На концертах в Эстонии прозвучат произведения украинских композиторов Мирослава Скорика и Валентина Сильвестрова, а также сочинения Арво Пярта, Феликса Мендельсона и Нино Рота.
Концерт пройдет без антракта. Беженцев из Украины приглашаем посетить концерт в Таллинне бесплатно. Билет можно получить в кассе концертного зала “Эстония” по предъявлении документа: украинского паспорта или карты вида на жительство.
Зрителям будет предоставлена возможность сделать пожертвования в пользу украинского центра культуры.
Ссылка на видео: “Киевские солисты” исполняют вместе с Бенни Андерсоном и камерным оркестром Эрика Эриксона песню культовой шведской группы ABBA „Ode to Freedom“ / “Ода свободе” (запись SVT концерта в Стокгольме 27 марта):
Прикрепляем также ссылку на запись Эстонского национального мужского хора и Klassikaraadio — исполнение эстонским хором произведения украинского композитора Мыколы Лысенко “Молитва за Украину” (“Молитва за Україну”). Более месяца это произведение звучит в поддержку Украины в исполнении самых разных хоров по всей Европе. Аранжировку для Эстонского национального мужского хора подготовил Индрек Умберг: