“Когда я была моложе, я была убеждена, что нет ничего хуже, чем обнаружить любовницу в постели с любимым. Просто ужасно! В то время моей любимой песней была The Calling — Wherever you will go . В видеоклипе к ней было все то, чего я боялась. Приходишь домой и… видишь ужасную картину.