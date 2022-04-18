Таллиннские школьники участвуют в молодежной программе Gutsy Go(8)
Gutsy Go предлагает возможность ученикам 7-8 класса действовать во имя изменения к лучшему своего района, а также развивает способность критически осмысливать местные и глобальные проблемы и предлагать для них решения. В течение недели школьников будут обучать тому, как сформировать доверие, энтузиазм и чувство единения в общине. В результате появятся десять короткометражных документальных фильмов.
“Нынешняя ситуация в мире напоминает нам, что мирное состояние не является чем-то само собой разумеющимся, для его поддержания следует упорно трудиться. Покой начинается с каждого человека, с его мыслей и дел. Мир должен быть заметным, чтобы распространиться туда, где сейчас неспокойно, — сказал вице-мэр Таллинна, курирующий сферу образования и молодежной работы Вадим Белобровцев. — Идеи молодого поколения оригинальны и не приглажены — зачастую из них можно извлечь мысли, возникновению которых у взрослого человека препятствует жизненный опыт. Это веская причина, побуждающая нас прислушаться к подросткам”.
“Программа Gutsy Go важна по нескольким причинам. Во-первых, она побуждает молодежь задуматься над проблемами, которые существуют в окружающем пространстве. Во-вторых, подростки поделятся своими мыслями с друзьями и близкими, что в свою очередь заставит их задуматься о существовании и решении проблем местной общины. Практика показывает, что молодежь зачастую мыслит смелее, чем взрослые, поэтому некоторые из предложенных ими решений взрослым и даже специалистам при всем желании не придут в голову”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
“Сейчас, когда на территории Европы идут военные действия, особенно важно, чтобы учителя и молодежные работники в сотрудничестве поддерживали желание молодежи достичь взаимопонимания и найти позитив, который в тяжелое время помогает двигаться вперед. Подростки посредством участия в программе получат непосредственный опыт того, как активные действия могут изменить окружающее пространство и сделать мир заметным”, — сказала действующий директор Gutsy Go OÜ Вера Иконен.
Неделя Gutsy Go достигнет кульминации 22 апреля, когда в культурном центре “Линдакиви” на большом экране будут показаны документальные короткометражные фильмы, созданные участниками программы. Фильмы впоследствии будут представлены через каналы социальных медиа для того, чтобы вдохновить других подростков и обратить внимание взрослых на то, что волнует молодежь.
Впервые в Эстонии программа Gutsy Go была реализована в 2021 году в районе Пыхья-Таллинн, тогда в ней участвовали Каламаяская основная школа и Эхтеская гуманитарная гимназия. С фильмами, снятыми в прошлом году, можно ознакомиться здесь.