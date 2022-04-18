Таллиннские школьники участвуют в молодежной программе Gutsy Go

Gutsy Go предлагает возможность ученикам 7-8 класса действовать во имя изменения к лучшему своего района, а также развивает способность критически осмысливать местные и глобальные проблемы и предлагать для них решения. В течение недели школьников будут обучать тому, как сформировать доверие, энтузиазм и чувство единения в общине. В результате появятся десять короткометражных документальных фильмов.

“Нынешняя ситуация в мире напоминает нам, что мирное состояние не является чем-то само собой разумеющимся, для его поддержания следует упорно трудиться. Покой начинается с каждого человека, с его мыслей и дел. Мир должен быть заметным, чтобы распространиться туда, где сейчас неспокойно, — сказал вице-мэр Таллинна, курирующий сферу образования и молодежной работы Вадим Белобровцев. — Идеи молодого поколения оригинальны и не приглажены — зачастую из них можно извлечь мысли, возникновению которых у взрослого человека препятствует жизненный опыт. Это веская причина, побуждающая нас прислушаться к подросткам”.

“Программа Gutsy Go важна по нескольким причинам. Во-первых, она побуждает молодежь задуматься над проблемами, которые существуют в окружающем пространстве. Во-вторых, подростки поделятся своими мыслями с друзьями и близкими, что в свою очередь заставит их задуматься о существовании и решении проблем местной общины. Практика показывает, что молодежь зачастую мыслит смелее, чем взрослые, поэтому некоторые из предложенных ими решений взрослым и даже специалистам при всем желании не придут в голову”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.