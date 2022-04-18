18.04.2022, 16:23
Алиса Фрейндлих назвала главную ошибку своей жизни
ФОТО: screenshot - youtube
Актриса Алиса Фрейндлих в беседе с “Пятым каналом” посоветовала поклонникам наслаждаться сегодняшним днем. Она назвала главной ошибкой в жизни мысли о том, что “все еще впереди”.
«Главная моя ошибка в жизни — это то, что я думала, что все еще впереди. Все-таки надо вкушать день сегодняшний здесь и сейчас», — отметила Фрейндлих.
Вместе с этим она добавила, что людям не стоит отказываться от планов на будущее. «Это был бы абсолютный стоп-кадр» — резюмировала актриса.