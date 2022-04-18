Евгений Петросян собрался на фронт

“Когда я узнал о спецоперации, я немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, то я готов записаться в них и поехать выступать”, — заявил Петросян.

Таким образом он ответил на критику декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, который высказался против комиков, покинувших Россию. По мнению Петросяна, из страны уехали “полтора юмориста”: Максим Галкин и Иван Ургант. Звезда “Кривого зеркала” отметил, что считает Урганта скорее шоуменом, чем юмористом. К тому же, по сведениям Петросяна, тот уже вернулся в Россию.