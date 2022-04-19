Светлана Немоляева отметила 85-летие на сцене
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева вчера встретила своё 85-летие на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где служит уже более 60 лет. Актриса исполнила одну из главных ролей в спектакле “Как важно быть серьезным”.
Немоляева призналась, что охотно согласилась на предложение выйти на сцену в этот день. “Я рада, что театр так ко мне относится внимательно, что хочет мне устроить праздник, я только могу сказать спасибо”, — призналась она. “Сколько лет — столько и лет. Совершенно не переживаю по этому поводу. Никакой трагедии, переживаний у меня нет. Ничего не скрываю и говорю, как есть”, — заверила она.
Светлана Немоляева окончила театральное училище им. М. С. Щепкина в 1958 году, после чего год служила в Московском драматическом театре, а с 1959 года — в Театре имени Владимира Маяковского. Известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова “Служебный роман”, “Гараж”, “О бедном гусаре замолвите слово”.