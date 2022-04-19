Светлана Немоляева отметила 85-летие на сцене

Немоляева призналась, что охотно согласилась на предложение выйти на сцену в этот день. “Я рада, что театр так ко мне относится внимательно, что хочет мне устроить праздник, я только могу сказать спасибо”, — призналась она. “Сколько лет — столько и лет. Совершенно не переживаю по этому поводу. Никакой трагедии, переживаний у меня нет. Ничего не скрываю и говорю, как есть”, — заверила она.