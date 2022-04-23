“Heeere’s Johnny!” Топор Джека Николсона из “Сияния” вновь продадут с аукциона
Топор Джека Николсона из фильма ужасов Стэнли Кубрика “Сияние” (1980) продадут на аукционе, сообщает TMZ. За топор хотят выручить не менее $100 тыс. К слову, самому Николсону на днях исполнилось 85 лет, но в подарок он не получит ни процента от сделки.
Топор выставил на продажу аукционный дом Gotta Have Rock and Roll. Владелец утверждает, что реквизит находится в хорошем состоянии.
Кубрик снял “Сияние” по мотивам одноименного романа писателя Стивена Кинга. С топором теряющий рассудок герой Джека Николсона гонится за своими женой и сыном. Кадр, в котором Николсон прорубает дверь, чтобы после заглянуть в прорубленное отверстие, можно назвать одним из самых узнаваемых в голливудском кинематографе.
В 2019 году топор из “Сияния” уже продавали на аукционе — тогда он ушел с молотка за $211 тыс.