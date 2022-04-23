“Heeere’s Johnny!” Топор Джека Николсона из “Сияния” вновь продадут с аукциона

Топор Джека Николсона из фильма ужасов Стэнли Кубрика “Сияние” (1980) продадут на аукционе, сообщает TMZ. За топор хотят выручить не менее $100 тыс. К слову, самому Николсону на днях исполнилось 85 лет, но в подарок он не получит ни процента от сделки.