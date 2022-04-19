"Я тебя и убью": Данко объяснил, почему перестал общаться с дочерьми
Певец Данко в программе “Звезды сошлись” признался, что не собирается налаживать общение со своими дочерьми: 17-летней Софьей и 7-летней Агатой. Исполнитель заявил, что перестал общаться с детьми из-за поведения их матери, его бывшей жены Натальи Устименко.
“Меня дети перестали поздравлять с днем рождения в одну секунду. Они подали на меня в суд. Ну что это за дети? Я считаю, что у Тараса Бульбы была гениальная фраза: “Я тебя породил, я тебя и убью”, — высказался Данко.
Артист считает, что его бывшая жена специально настроила дочерей против него. Устименко назвала Данко плохим отцом и публично потребовала у него выплаты алиментов. По словам певца, до конфликта с экс-супругой он активно участвовал в жизни дочерей, а также занимался реабилитацией младшей дочери Агаты, страдающей от детского церебрального паралича.