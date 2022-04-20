Оказывается, МакSим уже выступила после болезни. Только никто не догадался

“У “Спартака” одни из самых преданных, сплоченных, душевных фанатов, которые поют иногда и не хуже меня песню “Знаешь ли ты”, — сказала Максимова. — У всех мурашки по коже от того, что целый стадион поет одну и ту же песню. Для меня, как автора, это непередаваемое чувство, тяжело с чем-то сравнить, это действительно очень мощно”, — поделилась эмоциями певица.

Но это было не первое выступление МакSим на публике после болезни. До этого она уже выступила, но её никто не только не видел, но даже не узнал! Это случилось на шоу “Маска”, где певица предстала в образе Мышки. Судьи предположили, что в костюме могут скрываться Елена Темникова, Ольга Серябкина и даже Даня Милохин. Вот что можно сделать низким голосом.