ВИДЕО | "F*ck Putin!" Группа Maneskin на концерте поддержала Украину

Кроме того, 18 апреля на этом же фестивале Maneskin исполнили песню “Gasoline”, отрывок из которой посвящен Украине.

“Как вам спится ночью

Как вы закрываете оба ваших глаза

Живете со всеми этими жизнями

Что в ваших руках

Одиноко стоя на холме

Используя топливо для убийства

Мы не будем стоять на месте

Смотрите на нас, танцуйте

Мы будем танцевать на бензине”, — поется в треке.