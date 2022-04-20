“Хватит нюхать”: Андрей Данилко разругался с экс-продюсером Светланы Лободы

За Лободу вступилась её подруга и экс-продюсер Нателла Крапивина. Она порекомендовала Данилко меньше употреблять алкоголя.

Его реакция долго не заставила себя ждать. В интервью Леониду Полищуку он ответил Крапивиной. “Хватит нюхать. И пусть тоже посмотрит на ситуацию трезвыми глазами. Я не хотел обидеть Лободу. Возможно, я как-то эмоционально это сказал. Но это было для них, что не надо такое делать. Люди в это не верят”, — сказал Данилко.

“Я старалась оставаться максимально вежливой к ветерану сцены Андрею Данилко, в связи с тем, как усердно он скакал на сцене с двухметровой звездой на протяжении стольких лет, развлекая всех от Лукашенко до Порошенко, но его откровенное хабальство начинает изрядно раздражать”, — ответила уже на это всё Крапивина.

“Андрей, несмотря на то, что вы большой знаток всевозможных запрещенных средств, не стоит проецировать свои привычки на окружающих. “Кокаин” и прочие барбитураты, от которых вас периодически сваливает в депрессию, ко мне не имеют никакого отношения. Моя жизнь настолько насыщена событиями, что мне совершенно нет необходимости употреблять то, чем вы обычно припудриваете носик. Так что говорите, да не заговаривайтесь”, — посоветовала Нателла.