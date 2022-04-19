19.04.2022, 11:30
Американский дирижер в знак протеста уволился из Мариинского театра
ФОТО: screenshot - youtube
Газета NYT сообщила о том, что американский дирижер Гавриэль Гейне подал заявление об увольнении с должности дирижера Мариинского театра в Петербурге, где он проработал около 15 лет. За его спиной — более 800 представлений опер, балетов и симфонических произведений.
Газета называет 47-летнего американского дирижера, получившего высшее музыкальное образование в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, протеже художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, по приглашению которого Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в качестве дирижера в 2007 году.
В интервью изданию Гавриэль Гейне сказал, что “невозможно отрицать то, что происходит”, имея в виду российское вторжение в Украину. По словам Гейне, “Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться”.