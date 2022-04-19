Американский дирижер в знак протеста уволился из Мариинского театра

Газета называет 47-летнего американского дирижера, получившего высшее музыкальное образование в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, протеже художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, по приглашению которого Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в качестве дирижера в 2007 году.

В интервью изданию Гавриэль Гейне сказал, что “невозможно отрицать то, что происходит”, имея в виду российское вторжение в Украину. По словам Гейне, “Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться”.