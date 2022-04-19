ФОТО | Евгений “Маэстро” Понасенков уехал из России
Видеоблогер и публицист Евгений Понасенков, признанный в России иностранным агентом, покинул страну. Официальные СМИ сообщили, что он уехал в Турцию. Однако сам Понасенков вскоре опубликовал фото из Рима. По его словам, отъезд — это ежегодная апрельская традиция, которую он не намерен нарушать, — пишет Super.
“Рим — это мир! Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. Нельзя упускать весну, как нельзя упускать любовь. Всем привет из сказочного цветущего Рима. Конечно, будут ролики и фото для всех, но скажу честно: главное, я сам хочу получить наслаждение от обновления природы. И поскольку в некоторых странах у значительной части публики крыша не совсем на месте, то специально для них: это не “отъезд”, а мой обычный многолетний образ жизни. Я почти два месяца ждал, когда они что-нибудь “родят”, но это тянется бесконечно. Самые тревожные первые недели последних событий я показательно был в России, но менять привычки — не вполне аристократично. Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет”, — аристократично пояснил Понасенков.
Оговоримся, кстати, что противоречия между информацией об отъезде Маэстро в Турцию и его появлением в Риме нет: сейчас из России за границу выбраться куда-либо напрямую проблематично, а Стамбул стал одним из главных пересадочных пунктов.