ФОТО | Евгений “Маэстро” Понасенков уехал из России

“Рим — это мир! Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. Нельзя упускать весну, как нельзя упускать любовь. Всем привет из сказочного цветущего Рима. Конечно, будут ролики и фото для всех, но скажу честно: главное, я сам хочу получить наслаждение от обновления природы. И поскольку в некоторых странах у значительной части публики крыша не совсем на месте, то специально для них: это не “отъезд”, а мой обычный многолетний образ жизни. Я почти два месяца ждал, когда они что-нибудь “родят”, но это тянется бесконечно. Самые тревожные первые недели последних событий я показательно был в России, но менять привычки — не вполне аристократично. Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет”, — аристократично пояснил Понасенков.