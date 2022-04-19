“Зарезать и сжечь в печи”: за Анастасией Макеевой охотился маньяк
“Я тебе еще раз повторяю. Прекрати использовать Малькова, чтобы получить меня и использовать его против меня и в борьбе со мной. Я же сказал тебе, что потом после нашей с тобой свадьбы зарежу тебя, разорву тебя на части, сожгу тебя в печи и выкину к чертовой матери твой прах. А Малькова потом расстреляю”, — писал одержимый и явно нездоровый человек.
“Я на сцене была с 10 утра. И перед спектаклем наш маньяк с угрозами убить меня и расстрелять моего мужа и даже бывшего мужа заявился в театр”, — рассказала Макеева.
После этого Анастасия обратилась в полицию.
“Была вызвана полиция и после сложного 12-часового рабочего дня, я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление. Там полиция вызвала медиков и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8:00 и закончился в 3:00 общением с полицейскими и психиатром”.