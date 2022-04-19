5 мая в клубе Cathouse состоится благотворительный концерт Noize MC и Монеточки

“Мы, русские музыканты Noize MC и Монеточка, выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной. Мы проводим серию совместных благотворительных концертов “Voices of Peace”, чтобы собрать

средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины”

Более 4,5 миллионов украинцев вынуждены были покинуть родную страну из-за войны.

Все собранные деньги на благотворительных концертах будут перечислены в польский фонд “Sie pomaga”, оказывающий медицинскую, продовольственную, правозащитную и прочую гуманитарную помощь украинским беженцам — старикам, женщинам и детям, лишённым крова и средств к существованию, зачастую не имеющим документов и не владеющим иностранными языками, оказавшимся в незнакомой стране с пустыми руками и неподъёмным багажом боли, страха и отчаяния за спиной.

К сегодняшнему дню и по прошествии двух концертов за счет проданных билетов и пожертвований вовремя трансляций концертов в YouTube собрано более 191,000 €! Большая часть пожертвований — из России. В интернациональной команде благотворительного проекта Voices of Peace есть граждане Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Беларуси, России, этот список всё ещё расширяется.

Все билеты распродаются очень быстро: в Риге и Вильнюсе — за 2 дня, в Праге — за 2 часа, ещё до официального анонса. В остальных городах пока ещё не закрыты продажи.

Купить билет и/или сделать пожертвование можно на официальном сайте

проекта: http://voices-of-peace.live