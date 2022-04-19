Эстонский фильм “Аптекарь Мельхиор” собирает полные кинозалы

По словам продюсера “Аптекаря Мельхиора” Танеля Таттера, число зрителей фильма на первой неделе показывает, что после длительного перерыва времени эстонская картина снова приближается к показателю в 100 000 зрителей: “Самый успешный за последние годы отечественный фильм “О2” привлек на первом уикэнде более 15 000 зрителей. Обладатель второго места — “Болото”, который за первые выходные посетили почти 14 000 человек. Аудитория “Аптекаря Мельхиора” оказалась в два раза больше”.

По словам Таттера, по результатам первых выходных можно предполагать, что привычки жителей Эстонии в отношении посещения кинотеатров восстанавливаются, и “Аптекарь Мельхиор” по всей Эстонии приведет людей в кинотеатры, которым пришлось пережить пару очень трудных лет.

Кинопрокатчик Тимо Диенер добавил, что результаты первого уикэнда “Аптекаря Мельхиора” оставляют позади результаты всех недавних крупных международных премьер в Эстонии: “На самый успешный за все времена фильм о человеке-пауке — “Человек-паук: Нет пути домой” — за первые выходные в Эстонии сходил 22 551 зритель. Фильм “Не время умирать”, оказавшийся наиболее популярной картиной про Джеймса Бонда в Эстонии, за первые выходные собрал в кинотеатрах меньше зрителей, чем “Аптекарь Мельхиор” — его посмотрели 23 660 человек”.

Количество зрителей в первый уикэнд “Аптекаря Мельхиора” также превышает результаты первых выходных таких картин, как “Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”, “Мстители: Война бесконечности” и “Звездные войны: Пробуждение силы”.

В период пандемии лучше “Аптекаря Мельхиора” результаты показал только фильм Кристофера Нолана “Довод” — его посещаемость в первый уикэнд стала высшим результатом за всю историю эстонского кино — 53 000 зрителей.