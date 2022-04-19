Эстонский фильм “Аптекарь Мельхиор” собирает полные кинозалы
По словам продюсера “Аптекаря Мельхиора” Танеля Таттера, число зрителей фильма на первой неделе показывает, что после длительного перерыва времени эстонская картина снова приближается к показателю в 100 000 зрителей: “Самый успешный за последние годы отечественный фильм “О2” привлек на первом уикэнде более 15 000 зрителей. Обладатель второго места — “Болото”, который за первые выходные посетили почти 14 000 человек. Аудитория “Аптекаря Мельхиора” оказалась в два раза больше”.
По словам Таттера, по результатам первых выходных можно предполагать, что привычки жителей Эстонии в отношении посещения кинотеатров восстанавливаются, и “Аптекарь Мельхиор” по всей Эстонии приведет людей в кинотеатры, которым пришлось пережить пару очень трудных лет.
Кинопрокатчик Тимо Диенер добавил, что результаты первого уикэнда “Аптекаря Мельхиора” оставляют позади результаты всех недавних крупных международных премьер в Эстонии: “На самый успешный за все времена фильм о человеке-пауке — “Человек-паук: Нет пути домой” — за первые выходные в Эстонии сходил 22 551 зритель. Фильм “Не время умирать”, оказавшийся наиболее популярной картиной про Джеймса Бонда в Эстонии, за первые выходные собрал в кинотеатрах меньше зрителей, чем “Аптекарь Мельхиор” — его посмотрели 23 660 человек”.
Количество зрителей в первый уикэнд “Аптекаря Мельхиора” также превышает результаты первых выходных таких картин, как “Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”, “Мстители: Война бесконечности” и “Звездные войны: Пробуждение силы”.
В период пандемии лучше “Аптекаря Мельхиора” результаты показал только фильм Кристофера Нолана “Довод” — его посещаемость в первый уикэнд стала высшим результатом за всю историю эстонского кино — 53 000 зрителей.
Ни один отечественный фильм в период коронавируса не добился результата, сравнимого с “Аптекарем Мельхиором”. “К сожалению, как в кинопрокате, так и во многих других сферах деятельности, связанных с культурой, развлечениями и событиями — и в Эстонии, и в других странах мира — приходится говорить о периодах до коронавируса и после коронавируса. Длительная пандемия существенно изменились потребительские привычки. Однако в интересах сохранения эстонских кинематографа и культуры очень важно, чтобы производство отечественных фильмов продолжалось. Мы надеемся, что интерес к “Аптекарю Мельхиору” сохранится и люди снова пойдут в кинотеатры, чтобы посмотреть и другие отечественные картины”, — добавил Танель Таттер.
Исходя из количества просмотров “Аптекаря Мельхиора” в первые выходные, можно прогнозировать, что приключенческий детектив Эльмо Нюганена станет первым с момент начала пандемии отечественным фильмом, который соберет в кинотеатрах 100 000 зрителей. До коронавируса более 100 000 зрителей привлекали в эстонские кинотеатры такие популярные картины, как “Правда и справедливость”, “Зима”, “1944”, “Товарищ ребенок”, “Имена в граните”, “Рождество Эйи в Тондикаку”, “Встреча одноклассников” и “Сипсик”.
В период пандемии подобный результат оказался для эстонских фильмов недостижимым — текущий рекорд периода коронавируса принадлежит шпионскому боевику “О2”, который за период проката посмотрели 75 000 человек.
Официальная премьеры картины Эльмо Нюганена “Аптекарь Мельхиор” состоялась в пятницу, 15 апреля.
Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного календарного года. Премьера второй части трилогии про аптекаря Мельхиора, основанной на оригинальном сценарии Индрека Харгла, Эльмо Нюганена и Олле Мирме, состоится 19 августа, а третьей части — 14 октября этого года. Единый билет на всю трилогию можно приобрести в кинотеатрах Apollo:
https://www.apollokino.ee/info/ApteekerMelchiorikolmikpilet
Сюжет
АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР (первый фильм)
ENG: Melchior the Apothecary
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, Капитал культуры Эстонии, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного “таллиннского узника” и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.
В то же время аптекарь начинает сомневаться в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает…
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен (“Имена в граните”, “1944”). За производство отвечают: Taska Film (“O2”, “Фред Юсси. Красота бытия”, “Зима”, “Встреча выпускников”, “Имена в граните”, “1944”), Nafta Films (“O2”, “Тайное общество Супилинна”), Apollo Film Productions (“Зима”, “Фильм старика”, “Болото”) и HansaFilm (“Правда и справедливость”). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам — Ян Вильюс.