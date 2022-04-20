23 апреля пройдет молодежный концерт в поддержку украинских детей в Эстонии

Билеты ЗДЕСЬ.

Участники концерта: Маарья-Лийз Илус, Уку Сувисте, Стефан, Сисси, Яагуп Туйск, Геттер Яани, Руслан Трочинский, Ингмар Кивилоо, Ванда Хелене Оллеп, Мяртен Мяннисте, Андреас Палл, Диана Мария Тоомингас, Тийна Адамсон, Марибель Вяэна, Мартен Пылдметс, Мерили Кяспер, Наталия Заугарова, Руте Трочинский, Аннабель Сооде, Арханна Сандра Арбма, Миртел Колло, Марселла Эмили Сооник, Раймонд Вейпер.

В сопровождении хоров: Huik, Vox, Хор музыкальной школы, хоры Ваналиннаской образовательной коллегии, хор мальчиков школы Святого Михаила, Meero Muusik, детский хор музыкальной студии Lasteekraani Muusikastuudio, Хоровая академия, Helixiir

Ансамбли: группа под управлением Сийма Аймла, скрипичный ансамбль Võlukeeled

Kristjan Järvi Ensemble и проектный оркестр под управлением дирижера Кристьяна Ярви

Прозвучат сольные и хоровые композиции на эстонском, украинском и английском языках, как популярные, так и классические.

Пожертвования можно сделать по номерам телефона Telia, Elisa и Tele2 900 6905 (5 евро), 900 7901 (15 евро) и 900 7902 (30 евро).

Внимание! Билет на концерт бесплатный (Piletitasku.ee). При желании можно приобрести спонсорский билет за ту же стоимость, позвонив по номеру телефона.

Инициатором проекта стал 18-летний Ингмар Кивилоо — выпускник Ваналиннаской образовательной коллегии, Талант Таллинна 2021 и финалист шоу “Эстония ищет суперзвезду”. Эстонская молодежь организует грандиозное событие, преодолевающее границы!

На концерт приглашаются семьи, прибывшие в Эстонию из Украины. Благотворительное событие будет транслироваться на телеканале ETV.

Мы поддерживаем психическое здоровье прибывших в Эстонию украинских семей, особенно детей, переживших ужасы войны, предлагая им терапию для восстановления после травмы с помощью психотерапевтов lastekriis.ee.

Будущее детей Украины светлое!