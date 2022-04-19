Шоубиз
19.04.2022, 17:00

"Самая вкусная вещь на свете": Ксения Собчак приехала в Ригу и хвалит сырочки Kārums

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ФОТО: screenshot

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак приехала в Ригу. Как она говорит, в командировку, пишет delfi.lv

Об этом она сразу же сообщила из Рижского аэропорта. И похвалила местную продукцию, продемонстрировав хорошо всем известную оранжевую упаковку. “Самая вкусная вещь на свете — ванильный сырок Kārums”, — сказала Собчак в stories в Instagram. Судя по дате публикации, в Ригу она прибыла 18 апреля. Известно, что в первых числах месяца она уже была здесь на съемках.

Ксения также опубликовала короткое видео из гостиницы с видом на Старую Ригу и американский флаг прямо за окном. “Это провокация, друзья”, — пошутила Собчак. Она также похвалила оказанный в гостинице прием, где ее встретили в романтическом стиле — с лепестками роз на кровати.

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