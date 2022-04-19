"Самая вкусная вещь на свете": Ксения Собчак приехала в Ригу и хвалит сырочки Kārums

Об этом она сразу же сообщила из Рижского аэропорта. И похвалила местную продукцию, продемонстрировав хорошо всем известную оранжевую упаковку. “Самая вкусная вещь на свете — ванильный сырок Kārums”, — сказала Собчак в stories в Instagram. Судя по дате публикации, в Ригу она прибыла 18 апреля. Известно, что в первых числах месяца она уже была здесь на съемках.