ВИДЕО | Максим Галкин отреагировал на российские “новости” о себе и Пугачевой

“Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым. Поэтому он был доставлен в местное отделение для дачи показаний”, — рассказал некий источник, на который ссылаются российские СМИ. Шоумена могут не только допросить, но также и задержать до выяснения всех обстоятельств, — пугает адвокат.

На это отреагировал сам Галкин и записал видеообращение к СМИ. “Уровень заказного вранья про меня достиг какого-то апофеоза, — возмутился он. — Я понимаю, что у вас команда меня очернить, смешать с грязью. Я уже и хожу по парикмахерским, жалуюсь, и дети не могут быть устроены в школу, и Алла в прединфарктном состоянии… Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали и подотритесь!”

“Вы же так переживали, что я занимаю чьё-то место, молодые таланты не могут пробиться — пишите про них, отстаньте от меня”, — призвал Галкин.