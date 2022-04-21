Все-таки эмиграция? Иван Ургант продает свою московскую недвижимость
Телеведущий Иван Ургант срочно продает свой особняк на Рублевке. Российские СМИ сообщают, что шоумен выставил недвижимость на продажу по цене в три раза дешевле, чем купил три года назад (причём в рублях, а рубль за это время успел немного обесцениться даже по официальному курсу).
Известно, что особняк построен в стиле европейской классики. На площади больше тысячи квадратных метров расположились пять спален, несколько ванных комнат, уютная гостиная с камином, современный тренажерный зал, СПА и летняя терраса.
Решение о продаже якобы принято из-за быстро расползающейся плесени внутри дома. Но эту причину можно трактовать несколько шире… Тем более что Иван продаёт также пентхаус в "Москва-сити" и 4-комнатную квартиру рядом с МИДом. Всё это на плесень списать уже сложнее.