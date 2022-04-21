Все-таки эмиграция? Иван Ургант продает свою московскую недвижимость

Телеведущий Иван Ургант срочно продает свой особняк на Рублевке. Российские СМИ сообщают, что шоумен выставил недвижимость на продажу по цене в три раза дешевле, чем купил три года назад (причём в рублях, а рубль за это время успел немного обесцениться даже по официальному курсу).