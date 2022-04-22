Удивило наличие российского актера Кузнецова: П.И.Филимонов оценил фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

“Удивило прямо в одной из таких больших ролей наличие Кузнецова. Я слышал, что он задолго до войны и всего остального уехал в Голливуд его покорять, и видимо-таки покорил. Еще удивило, что он говорит без акцента, возможно его переозвучивают. То есть нет этого чудовищного русского акцента, с которым обычно выступают все русскоговорящие актеры в Голливуде”, — сказал Филимонов.

В общем, для своего жанра фильм хорош, поэтому критик не нашел в нем явных минусов и рекомендует к просмотру.

Профессору Альбусу Дамблдору становится известно, что могущественный темный маг Геллерт Грин-де-Вальд собирается захватить власть над волшебным миром. Будучи не в состоянии остановить его в одиночку, он обращается к магозоологу Ньюту Скаламандеру и его команед с просьбой отправиться на опасное задание, где им предстоит встретиться со старыми и новыми тварями и столкнуться с растущим легионом последователей Грин-де-Вальда. Но сколько сможет Дамблдор оставаться в стороне, раз ставки так высоки?

В фильме снимались: Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эдди Редмэйн и другие! В фильме также снимался российский актер Александр Кузнецов.





Билеты в Forum Cinemas ЗДЕСЬ

Приятного просмотра!

