ВИДЕО | “Мне эту землю больше не узнать”: Максим Покровский выпустил антифашистский клип
Российские звёзды разделились даже не на два, а на четыре лагеря. Одни, как Басков, решили открыто поддержать агрессию. Другие “ушли на дно” и вообще молчат. Третьи, как Бузова, ведут себя как ни в чём не бывало и стараются быть “вне политики”. Но есть и четвёртые — которые открыто выступают против войны и того, во что стремительно превращается Россия. Один из них — лидер группы “Ногу свело” Максим Покровский.
Новый клип снят без особых изысков и спецэффектов: сам Максим на фоне костра, куда летят надписи "Большая страна" и "Демократия". Также в кадре появляется упоминаемая героиня басни Крылова "Мартышка и очки" и самое главное - комментарии того самого "Поколения Z", которому и посвящён клип. Ну а в них, как водится, ненависть, оскорбления и прочие способы выражения активного несогласия с "неправильной" позицией.
Осторожно: присутствует ненормативная лексика!