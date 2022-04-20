ВИДЕО | “Мне эту землю больше не узнать”: Максим Покровский выпустил антифашистский клип

Российские звёзды разделились даже не на два, а на четыре лагеря. Одни, как Басков, решили открыто поддержать агрессию. Другие “ушли на дно” и вообще молчат. Третьи, как Бузова, ведут себя как ни в чём не бывало и стараются быть “вне политики”. Но есть и четвёртые — которые открыто выступают против войны и того, во что стремительно превращается Россия. Один из них — лидер группы “Ногу свело” Максим Покровский.