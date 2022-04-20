Наказаны! Более чем 30 украинским звездам запретили въезд в Россию на 50 лет

В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров (“Мир Наизнанку”), Николай Серга, Андрей Бедняков и Антон Птушкин (“Орел и решка”), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (они же Потап и Настя), Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Никита Алексеев (известный как Aleskeev), Иван Дорн, Надя Дорофеева, Тина Кароль (в миру Татьяна Либерман), Юрий Каплан (группа “Валентин Стрыкало”), Евгений Мильковский (“Нервы”), Макс Барских (в миру Николай Бортник). Алина Паш… И даже актриса Мила Сивацкая, ставшая звездой российского сериала “Отель “Элеон” и российской же кинотрилогии “Последний богатырь”.

Официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.

“Короче, выпуска про Поволжье не будет”, — написал в ответ Антон Птушкин. “Приезжай в Беларусь, пока не запретили: хоть узнаешь, откуда на нас готовилось нападение, у нас и карта есть”, — шутит в ответ белорусский подписчик.

Мила Сивацкая также отнеслась к запрету с иронией, опубликовав "состаренное" фото: "Это я в 2072 году на съёмках продолжение Гранда. Такая «хух, наконец-то, впустили».

При этом очевидно, что при смене власти в России (а рано или поздно это неизбежно) придётся отменять многие запреты, принимаемые сейчас — и этот в том числе. Другой вопрос — захотят ли сами украинцы бывать в России…

Интересно, кстати, что запрет не коснулся Софии Ротару, приезд которой ещё до войны вызывал бурную реакцию у самых громких россиян, называющих себя патриотами: якобы она переводила гонорары в помощь ВСУ.