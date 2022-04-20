“Башня-Наоборот” выйдет на экраны в конкурсной программе HÕFF-а

“Мне приятно, что идея двухлетней давности дать на HÕFF-е возможность соревноваться и отечественным фильмам, получила успешный старт”, говорит глава фестиваля Хельмут Янес. “В этом году одним из шести фильмов, которые соревнуются в программе, является приключенческая лента Яака Кильми “Башня-Наоборот”. HÕFF имеет честь быть одним из первых фестивалей, где можно увидеть этот фильм на большом экране и встретиться с его создателями, Нам очень интересно, как примет фильм публика фестиваля и молодежное жюри города Хаапсалу, которые оценивают фильмы этого фестиваля.

“Я большой любитель жанровых фильмов. И проходящий в Хельсинки фестиваль “Любовь и анархия” начался как фестиваль жанровых фильмов. Еще вспоминается фестиваль “Night Visions”, где на ночных сеансах показывали истинные раритеты “с темной стороны киноискусства”, радуется режиссер Кильми участию в HÕFF-е. “Эта была моя молодость. Так как Хаапсалу для меня находится, к сожалению, подальше чем Хельсинки, и мой личный фокус настроен на более традиционное кино, я раньше на фестиваль в Хаапсалу не приезжал. Замечательно, что сейчас, когда в программе участвует “Башня-Наоборот”, у меня появился повод приехать на этот фестиваль.”

Триллер “Башня-Наоборот” рассказывает о летних каникулах детской компании в сонном селении, где единственное развлечение — просто тусоваться и бегать по заброшенному заводу. Однако вскоре им запрещается там играть. Лидер компании Кристьян и его друзья Ариэль, Лооре, Мия-Маргот и Сийм решают нарушить запрет. Это решение изменит их жизнь и поставит друзей в жестокое противостояние. Останется лишь ответить на вопрос — что такое хорошо, а что такое плохо?