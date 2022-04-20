В Таллинне пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы “Друга Ріка”

Дру́га Ріка́ — украинская рок-группа во главе с солистом Валерием Харчишиным, созданная в начале 1996ого года в городе Житомире. Музыканты играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, брит-попа и инди-рока. В 2000ом году группа была признана “открытием года” и коллектив получил множество музыкальных наград, а также все были награждены премией “Української хвилі”.

Группа уже на сцене более 25 лет и за это время выпустили 7 студийных альбомов и засняли 25 клипов, которые на в Youtube собрали более 20 миллионов просмотров. В Таллине музыканты выступят с особой концертной программой, где исполнят свои лучшие работы.

Сегодня группа “Друга Ріка” отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой “Кто, если не мы?”. Средства, собранные с концертов пойдут на помощь Украине. Билеты на коцнерт доступны во всех кассах Piletilevi.