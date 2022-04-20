В Москве отменили спектакли с участием Юлии Ауг

Официально объявлено, что спектакль отменён “по техническим причинам”. Но есть, вероятно, и другие. Главная из которых — антивоенная позициая актрисы и резкое неприятие такой позиции “глубинным народом”.

Например, вот такой призыв репостнула у себя в блоге Мария Шукшина: “Вам обидно и больно, что актриса Юлия Ауг ставит в Эстонии спектакли, в которых русские представлены скотами?! Вы вне себя от того, что Ауг зарабатывает деньги в России, рассказывая байки об отъезде на ПМЖ в Эстонию?! Сегодня все свои претензии вы можете высказать Юлии лично”. Также призыв сорвать спектакль перепостила и Яна Поплавская.

В качестве "тяжёлой артиллерии" выступил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. "Да, свободу мнений и свободу творчества — никто не отменял. Но предоставлять такому человеку сцену одного из ведущих столичных государственных (!) театров — выглядит, мягко говоря, странно", - написал он. Хинштейн добавил, что связался с московским департаментом культуры и что там «пообещали разобраться».

Примечательно, что никто в театре комментариев не даёт — от актёров, также занятых в спектакле, до руководства.