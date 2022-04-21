“Новая награда”: украинские звезды продолжают смеяться над запретом на въезд в Россию
Вчера был опубликован список из 31 украинца, которым запрещено въезжать в Россию в течение аж пятидесяти лет. Среди них Потам и Настя, Иван Дорн, Светлана Лобода, Станислав Вакарчук и другие. Вчера же на эту новость с иронией отреагировали экс-ведущий “Орла и решки” Антон Птушкин и звезда фильмов “Последний богатырь” Мила Сивацкая. К ним присоединился ведущий программы “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров.
“Новая награда от рф. — Пишет он (написание авторское). — В дополнение к “врагу рф” теперь мне запретили въезд в рф на 50 лет. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах подмосковья”.
“Придётся по безвизу лоукостом за 20 евро летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу”, — “сокрушается” Дмитрий.