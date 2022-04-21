“Новая награда”: украинские звезды продолжают смеяться над запретом на въезд в Россию

“Новая награда от рф. — Пишет он (написание авторское). — В дополнение к “врагу рф” теперь мне запретили въезд в рф на 50 лет. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах подмосковья”.