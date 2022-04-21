Ведущий “Сто к одному” Александр Гуревич высказался против войны, а выпуски программы исчезли из YouTube
С YouTube оказались удалены все выпуски выходящей на “России 1” телепередачи “Сто к одному”, после того как ее ведущий Александр Гуревич выступил против войны, — сообщает Meduza. Неясно, впрочем, это “наказание” от “России 1” или самого YouTube, который постепенно перекрывает чуть ли не всё связанное с российскими телеканалами.
Гуревич опубликовал свое заявление в комментариях под одним из выпусков “Сто к одному” в официальном ютьюб-канале передачи еще месяц назад, но внимание на это журналисты обратили только сейчас. Гуревич, в частности, написал, что у его семьи есть украинские корни, и отметил, что считает невозможным “веселиться и шутить” в условиях войны.
Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе.
Гуревич подчеркнул, что все выпуски были записаны еще до начала боевых действий и извинился перед теми, кто считает “совершенно неуместным” выход в эфир передачи развлекательного характера.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что Гуревич принял решение уйти из программы и вообще с телевидения. Однако подтверждения этому пока нет.
Шоу “Сто к одному” выходит с 1995 года (на “России 1“ — с 1998). Гуревич является бессменным ведущим программы.