Ведущий “Сто к одному” Александр Гуревич высказался против войны, а выпуски программы исчезли из YouTube

Гуревич опубликовал свое заявление в комментариях под одним из выпусков “Сто к одному” в официальном ютьюб-канале передачи еще месяц назад, но внимание на это журналисты обратили только сейчас. Гуревич, в частности, написал, что у его семьи есть украинские корни, и отметил, что считает невозможным “веселиться и шутить” в условиях войны.

Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе.

Гуревич подчеркнул, что все выпуски были записаны еще до начала боевых действий и извинился перед теми, кто считает “совершенно неуместным” выход в эфир передачи развлекательного характера.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что Гуревич принял решение уйти из программы и вообще с телевидения. Однако подтверждения этому пока нет.

Шоу “Сто к одному” выходит с 1995 года (на “России 1“ — с 1998). Гуревич является бессменным ведущим программы.