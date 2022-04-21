21.04.2022, 16:09
Андрей Губин опять уедет из России по состоянию здоровья
ФОТО: screenshot - youtube
Некогда крайне популярный певец Андрей Губин пожаловался в программе “Хватит слухов!” на канале ТВЦ, что вынужден покинуть свою четырехкомнатную квартиру на Земляном Валу и проживать в съемных апартаментах. Певца выживают из собственной квартиры шумные соседи. Но квартирой дело, похоже, не ограничится.
Летом артист собирается поехать «в свой любимый» Египет, где он ранее проживал. Он полагает, что другой климат хорошо скажется на его здоровье.
Губину в 2000-х врачи поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия. По этой причине 47-летний Губин заявил, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». В разных интервью он рассказывал, что постоянно невыносимо болит лицо.