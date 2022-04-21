Концерт PRIME ORCHESTRA симфо-шоу наконец-то состоится!

08.05 Alexela Kontserdimaja

09.05 Tartu Vanemuise Kontserdimaja

14.05 Pärnu Kontserdimaja

Prime Orchestra порадуют поклонников еще более масштабным и ярким шоу, современными саунд-технологиями, уникальными аранжировками, фирменным мощным живым звучанием, а также юмором, харизматичным вокалом, спецэффектами и, конечно же, ураганом эмоций!

PRIME Orchestra — уникальное явление на мировой музыкальной сцене! Это современный симфонический кроссовер-оркестр — симбиоз новаторства и традиций, природного таланта и передовых технологий! Симфоническое шоу от PRIME Orchestra — это всегда профессионально, качественно, мощно, ярко и драйвово! В каждой программе — лучшие мировые хиты рок, поп, электронной, а теперь еще и рэп музыки в оригинальной симфонической интерпретации, которая дарит всемирно известным композициям новую жизнь, а зрителям — возможность открыть неизведанные грани любимой музыки.

Помимо традиционных для оркестров музыкантов, в состав Prime Orchestra входят драйвовый рок-бэнд, эпатажные вокалисты, хор и даже ди-джей! На счету коллектива на данный момент — более 400 концертов в разных странах мира, выступления на крупнейших концертных площадках, фестивалях, тысячи километров, преодоленных в турах, сотни тысяч благодарных зрителей, посетивших концерты, миллионы просмотров в интернете и положительные отзывы со всего мира!

Prime Orchestra ждут встречи с Вами!

Ждем Всех на концерте!

Билеты можно купить здесь: piletilevi.ee