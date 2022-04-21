Вот радость-то! В честь Тейлор Свифт назвали многоножку

Открытый вид принадлежит к роду Nannaria — группе многоножек с маленьким телом, распространенных в восточной части Северной Америки. Это насекомые коричневого или черного цвета с красными или белыми пятнами. Также в редких случаях они могут иметь полосы.

Вид многоножек, названный в честь Тейлор Свифт, довольно трудно поймать. Чаще всего они зарываются в почву и практически не видны на поверхности земли.

Исследователи также утверждают, что малоизвестные беспозвоночные играют важную роль в качестве разлагателей, живущих в лесных условиях. Они питаются гниющими листьями и другими растительными веществами, чем помогают высвобождать питательные вещества в экосистеме.

Это не первый случай, когда какой-либо новый вид называют в честь звезды. Иногда учёным открытая тварь чем-то напоминает знаменитость — например, жук Агра Шварценеггер выделяется “бицепсами” на второй паре лап. А иногда биологи придумывают какую-то логическую связь. В частности, жук Агра Кейтуинслет назван так, потому что раз спасли Кейт с “Титанинка”, то стоит и спасти редкого жука, сохранив его ареал.

Кроме того, свои имена неожиданно дали животинкам Лив Тайлер и Джордж Буш (жуки), Мэрилин Монро и Мик Джаггер (трилобит), Дженнифер Лопес (клоп), Чарли Чаплин (муха), барабанщик Queen Роджер Тейлор (стрекоза), Шакира (оса), Боно из U2, Харрисон Форд, Нельсон Мандела, Анджелина Джоли и Барак Обама (пауки), Боб Марли (кровосос-паразит), Принц Чарльз (лягушка), Стинг (жаба), Бейонсе (овод), Хью Хефнер (естественно, кролик) и другие. А ещё одного жука назвали в честь Дарта Вейдера.