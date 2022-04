Новый эпизод самого горячего реалити-шоу страны интересен тем, что перед объективами камер оказались, кажется, три самые отчаянные девушки Эстонии. Однако это вовсе не мешает поискам идеального мужчины.

“Он бы мог быть ростом 170 — 180см”, — сообщает Кятлин о своих предпочтениях. Уже известная из предыдущих передач Берит соглашается с партнершей по программе: “Мне слишком высокие парни не нравятся. Sorry not sorry (извини, но мне плевать — прим. RusDelfi), но очень высокие парни какие-то уродливые!” Сама же она, будучи настоящим ветераном “Девичника”, признается, что является очень юморным человеком. Поэтому ценит смешных мужчин.