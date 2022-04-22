Лепс вслед за Петросяном собрался стать “фронтовым артистом”

“Конечно, готов. И поедет, если позовут”, — сказал он. Правда, размер гонорара не уточнил.

Пока же даже самые пророссийские артисты не стремятся выступать там, где небезопасно. Например, Министерство обороны РФ сообщило, что Николай Расторгуев в рамках акции “Лучшим воинам мира” посетил с концертом российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. Там же побывали Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.