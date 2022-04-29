Вредно ли заниматься сексом каждый день
Общество и СМИ искажают реальное представление о том, что есть “нормальное” количество секса. На самом деле на этот показатель влияют многие факторы, включая возраст, состояние здоровья, стресс, настроение и сексуальное желание, пишет mail.ru
Что будет, если заниматься сексом каждый день?
Когда дело доходит до секса, невозможно сказать, что является “идеальной частотой”. До тех пор пока вы и ваш партнер хотите этого, заниматься сексом каждый день совершенно не вредно и даже полезно.
Самое главное — получать удовольствие и оставаться в безопасности.
Советы, как заниматься сексом каждый день
Предохраняйтесь. Важно защитить себя от заболеваний, передающихся половым путем, особенно если вы занимаетесь сексом более чем с одним человеком. Используйте презервативы — это наиболее доступный и действенный способ контрацепции и защиты от инфекций.
Используйте лубрикант. Излишняя сухость влагалища приводит к микротрещинам, куда могут попадать бактерии, да и для пениса лубрикант полезен с точки зрения защиты от повреждений.
Только по согласию. Не делайте того, чего не хотите, умейте сказать “нет” и руководствуйтесь только собственными желаниями.
Почему заниматься сексом полезно?
Регулярный безопасный секс улучшает физическое и психическое здоровье: повышает настроение, уменьшает стресс, укрепляет иммунную систему, снижает артериальное давление, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, здоровая сексуальная жизнь укрепит вашу связь с партнером и поможет сохранить здоровые отношения.
Что говорит наука о сексе?
Регулярный секс является более важным фактором для поддержания счастливых отношений, чем деньги.
Большинство пар обычно занимаются сексом раз в неделю. Это помогает поддерживать интимную связь и дает ощущение активной сексуальной жизни, но при этом дает время на ожидание и придает спонтанности, что делает секс больше похожим на особый опыт, чем на повседневную рутину.
Около половины мужчин и женщин в гетеросексуальных отношениях довольны тем, как часто они занимаются сексом со своими партнерами. Другая половина мужчин недовольна тем, сколько они обычно занимаются сексом, потому что хотят больше. Вместе с ними в лодке примерно две трети неудовлетворенных женщин.
Мастурбация является обычным явлением, так как ею занимаются 63% людей в возрасте 50 лет и старше.
Как часто люди занимаются сексом?
Как мы уже сказали, в среднем большинство пар обычно занимаются сексом раз в неделю. Однако молодые пары чаще занимаются сексом чаще, а пары старшего возраста, как правило, реже. Одно исследование показало, что люди в возрасте 20 лет занимаются сексом примерно 80 раз в год, а люди в возрасте 60 лет — в среднем 20 раз в год.
Что считается нормальной сексуальной жизнью?
Существует множество вариантов того, что считается нормальным. По данным Института Кинси, люди обладают разнообразным спектром сексуальных предпочтений и поведения. Все, что действительно имеет значение, — это то, что все вовлеченные стороны являются взрослыми людьми и уважают границы и безопасность друг друга.