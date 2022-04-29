Вредно ли заниматься сексом каждый день

Что будет, если заниматься сексом каждый день?

Когда дело доходит до секса, невозможно сказать, что является “идеальной частотой”. До тех пор пока вы и ваш партнер хотите этого, заниматься сексом каждый день совершенно не вредно и даже полезно.

Самое главное — получать удовольствие и оставаться в безопасности.

Советы, как заниматься сексом каждый день

Предохраняйтесь. Важно защитить себя от заболеваний, передающихся половым путем, особенно если вы занимаетесь сексом более чем с одним человеком. Используйте презервативы — это наиболее доступный и действенный способ контрацепции и защиты от инфекций.

Используйте лубрикант. Излишняя сухость влагалища приводит к микротрещинам, куда могут попадать бактерии, да и для пениса лубрикант полезен с точки зрения защиты от повреждений.

Только по согласию. Не делайте того, чего не хотите, умейте сказать “нет” и руководствуйтесь только собственными желаниями.

Почему заниматься сексом полезно?

Регулярный безопасный секс улучшает физическое и психическое здоровье: повышает настроение, уменьшает стресс, укрепляет иммунную систему, снижает артериальное давление, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, здоровая сексуальная жизнь укрепит вашу связь с партнером и поможет сохранить здоровые отношения.

Что говорит наука о сексе?

Регулярный секс является более важным фактором для поддержания счастливых отношений, чем деньги.

Большинство пар обычно занимаются сексом раз в неделю. Это помогает поддерживать интимную связь и дает ощущение активной сексуальной жизни, но при этом дает время на ожидание и придает спонтанности, что делает секс больше похожим на особый опыт, чем на повседневную рутину.

Около половины мужчин и женщин в гетеросексуальных отношениях довольны тем, как часто они занимаются сексом со своими партнерами. Другая половина мужчин недовольна тем, сколько они обычно занимаются сексом, потому что хотят больше. Вместе с ними в лодке примерно две трети неудовлетворенных женщин.