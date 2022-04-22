Отменен концерт группы “ДДТ”: зал был “помечен” символом Z

“Должны были сегодня играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила”, — рассказал музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву, добавив, что рассчитывает в будущем провести концерт в другую дату.

Шевчук не уточнил точные причины отмены концерта, но предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z.

“В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали”, — пояснил музыкант.