Звезду “Флэша” и “Фантастических тварей” дважды арестовали

По информации полицейских, Миллер был взят под стражу после инцидента в резиденции в Пахоа на Большом острове. Предполагаемое нападение произошло на вечеринке в частном доме. Миллер “рассердился после того, как его попросили уйти, и, как сообщается, бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу, нанеся ей рану в полдюйма”, рассказали в полиции.