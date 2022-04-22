Шоубиз
22.04.2022, 11:30

Звезду “Флэша” и “Фантастических тварей” дважды арестовали

 
Ezra Miller Arrest
Ezra Miller Arrest
Foto: Jennifer Sinco Kelleher, AP
По данным полицейского управления острова Гавайи, Эзра Миллер был арестован по подозрению в нападении второй степени, пишет The Hollywood reporter.

По информации полицейских, Миллер был взят под стражу после инцидента в резиденции в Пахоа на Большом острове. Предполагаемое нападение произошло на вечеринке в частном доме. Миллер “рассердился после того, как его попросили уйти, и, как сообщается, бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу, нанеся ей рану в полдюйма”, рассказали в полиции.

Полиция сообщила, что вскоре после этого Миллер был арестован. Актера отпустили “до продолжения дальнейшего расследования”.

В конце марта звезда сериала “Флэш” был арестован и обвинен в хулиганстве и домогательствах в караоке-баре в Хило.

Миллер, наиболее известный по роли супергероя Флэша, также снимался в популярных фильмах “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”. Он сыграл Криденса Бэрбоуна в приквеле “Гарри Поттера”.

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