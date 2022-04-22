Звезду “Флэша” и “Фантастических тварей” дважды арестовали
По информации полицейских, Миллер был взят под стражу после инцидента в резиденции в Пахоа на Большом острове. Предполагаемое нападение произошло на вечеринке в частном доме. Миллер “рассердился после того, как его попросили уйти, и, как сообщается, бросил стул, ударив 26-летнюю женщину по лбу, нанеся ей рану в полдюйма”, рассказали в полиции.
Полиция сообщила, что вскоре после этого Миллер был арестован. Актера отпустили “до продолжения дальнейшего расследования”.
В конце марта звезда сериала “Флэш” был арестован и обвинен в хулиганстве и домогательствах в караоке-баре в Хило.
Миллер, наиболее известный по роли супергероя Флэша, также снимался в популярных фильмах “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”. Он сыграл Криденса Бэрбоуна в приквеле “Гарри Поттера”.