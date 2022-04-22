Наргиз Закирова уехала из России

«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вчера заглянула в соцсети ночью. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила», — написала она.

Наргиз Закирову неоднократно обвиняли в ненависти к России, однако сама певица считает, что эти слухи были сфабрикованы ненавистниками.

В беседе с телеведущей Ксенией Собчак Наргиз призналась, что не будет перевозить своих детей в РФ, так как считает, что здесь ее наследники не будут в безопасности. Она добавила, что ее отпрыски настолько далеки от страны, что, например, дочка Закировой всерьез верит в гуляющих по улицам городов медведей.