Наргиз Закирова уехала из России
Певица Наргиз Закирова уехала из России на Родину — в Узбекистан. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Артистка редко оставляет публикации в социальных сетях, однако все же решила поделиться новостью с верными поклонниками.
«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вчера заглянула в соцсети ночью. Немного обалдела. Каких-то уродов там набежало страшных. Я их быстро всех удалила», — написала она.
Наргиз Закирову неоднократно обвиняли в ненависти к России, однако сама певица считает, что эти слухи были сфабрикованы ненавистниками.
В беседе с телеведущей Ксенией Собчак Наргиз призналась, что не будет перевозить своих детей в РФ, так как считает, что здесь ее наследники не будут в безопасности. Она добавила, что ее отпрыски настолько далеки от страны, что, например, дочка Закировой всерьез верит в гуляющих по улицам городов медведей.