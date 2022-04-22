Каким российским артистам запрещен въезд в Эстонию — есть ли конкретный список?

“Задачей правительства было не составлять список, а четко обозначить свою позицию: поддерживающим нападение на Украину артистам в Эстонии не место. Большинство организаторов мероприятий вполне способны самостоятельно понять, стоит ли приглашать того или иного артиста. Если же кого-то может остановить только официальный запрет, то Министерство внутренних дел может выдать его, опираясь на обстоятельства данного конкретного случая”, — ответила RusDelfi cоветник правительства по СМИ Евгения Вяря.