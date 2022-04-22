Моргенштерн добровольно просится в рехаб

При этом в своем микроблоге рэпер продолжает выкладывать фотографии с алкоголем и неизвестными препаратами. Совсем недавно Моргенштерн жаловался в соцсетях на психологические проблемы. Он рассказывал о панических состояниях и проблемах с питанием. По словам Моргенштерна, он “жрал как тварь”, но продолжал активно сбрасывать вес.