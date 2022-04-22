22.04.2022, 15:30
Моргенштерн добровольно просится в рехаб
ФОТО: screenshot - youtube
Рэпер Моргенштерн в своем Telegram-канале попросил подписчиков посоветовать ему координаты клиник для восстановления здоровья — в первую очередь, похоже, психического. “Скиньте хорошие рехабы”, — написал он.
При этом в своем микроблоге рэпер продолжает выкладывать фотографии с алкоголем и неизвестными препаратами. Совсем недавно Моргенштерн жаловался в соцсетях на психологические проблемы. Он рассказывал о панических состояниях и проблемах с питанием. По словам Моргенштерна, он “жрал как тварь”, но продолжал активно сбрасывать вес.
“Что со мной не так? Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили”, — сетовал рэпер. И ранее Моргенштерн жаловался на приступы паники.