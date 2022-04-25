ФОТО | Эстонские актрисы появились на красной дорожке перед премьерой российского фильма про войну
Российский фильм "1941. Крылья над Берлином" представили в московском киноцентре “Октябрь”. Драма посвящена подготовке удара советской авиацией по Берлину в августе 1941 года. Часть действия кинокартины происходит на острове Сааремаа, поэтому на красной дорожке перед премьерой появились актрисы из Эстонии, принимавшие участие в съемках: Александра Мусаева, Эрика Бабяк и Катрин Осипова.
Фильм выходит в широкий показ на российских телеэкранах 28 апреля. Однако эстонские зрители его не увидят — из-за военной агрессии России в Украине и последовавших за этим санкций эстонские прокатчики отказались от показов фильмов, произведенных в РФ.
Но ни это, ни сложности в пересечении границы России и Эстонии, ни то, что в Эстонии участие в военном российском фильме во время боевых действий в Украине могут расценить негативно, а известные эстонские актеры и режиссеры, включая Андреса Пуустусмаа и Кирилла Кяро уехали из Москвы в Таллинн, не остановили трёх эстонских актрис от того, чтобы выйти на красную дорожку и затем выложить фото в свои соцсети.
RusDelfi пытался связаться с участницами съемок, но они не ответили на наш запрос.
В основе фильма лежит военная операция по бомбардировке Берлина летом и ранней осенью 1941 года. Советские бомбардировщики с 5 августа по 7 сентября с острова Сааремаа совершили серию налетов на столицу Германии.