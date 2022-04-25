ФОТО | Эстонские актрисы появились на красной дорожке перед премьерой российского фильма про войну

Фильм выходит в широкий показ на российских телеэкранах 28 апреля. Однако эстонские зрители его не увидят — из-за военной агрессии России в Украине и последовавших за этим санкций эстонские прокатчики отказались от показов фильмов, произведенных в РФ.

Но ни это, ни сложности в пересечении границы России и Эстонии, ни то, что в Эстонии участие в военном российском фильме во время боевых действий в Украине могут расценить негативно, а известные эстонские актеры и режиссеры, включая Андреса Пуустусмаа и Кирилла Кяро уехали из Москвы в Таллинн, не остановили трёх эстонских актрис от того, чтобы выйти на красную дорожку и затем выложить фото в свои соцсети.