"Многим звонили и угрожали тюрьмой": украинская певица раскрыла, почему ее знакомые артисты из России поддерживают политику Путина
Уже в это воскресенье, 24 апреля, в 18:00 в Саку Суурхалле состоится благотворительный концерт “Добрый вечер! Мы из Украины”, на котором выступят известные певцы и комики. Собранные средства будут перечислены в фонд Маши Ефросининой “Фонд Маша” для детей Украины, пострадавших от войны. Редактор "Бублика" Алина Захарова поговорила с певицей Надей Дорофеевой и узнала, почему многие российские артисты либо молчат, либо поддерживают политику Путина. Читайте интервью ниже!
— Когда последний раз вы были в Эстонии? Что запомнилось, удивило?
— Честно говоря, точно не вспомню… Несколько лет назад мы приезжали с группой “Время и Стекло” на гастроли.
— Почему решили поехать с благотворительным концертом по Прибалтике? Как быстро приняли это решение?
— Это скорее вопрос к организаторам. Думаю, они выбрали это направление, так как знают, как страны Прибалтики любят Украину и поддерживают украинцев. Я помню, “Время и Стекло” очень тепло здесь встречали. Для меня лично гордость представлять и прославлять свою страну, петь украинские песни. Сейчас миссия украинских артистов — своим голосом, музыкой, привлекать в страну средства, необходимые для помощи и восстановления
— Какой план на вашу ближайшую поездку, можно ли будет вас увидеть гуляющими по Старому городу?
— Не уверена, что успею даже прогуляться, потому что у нас каждый день перелеты и выступления. Но думаю, всю атмосферу я прочувствую во время концерта.
— Все ли ваши друзья артисты восприняли войну на Украине одинаково? Или с кем-то вы разошлись во мнениях и перестали общаться?
— Вы знаете, в Украине как раз все друзья восприняли ситуацию абсолютно одинаково. Все сплотились, поддерживают друг друга, мы все время переписываемся, держим связь…Сейчас вся Украина как одна большая семья!
— Как думаете, почему многие российские артисты молчат или поддерживают политику Путина? Им платят или они действительно так думают или может боятся?
— Я думаю, что здесь дело касается даже не денег…Не считая, наверное, каких-то отдельных личностей, которые активно поддерживают действующую власть. Но я точно знаю, что многим звонили и угрожали тюрьмой — и не только самим артистам, но и их семьям. Мне рассказывали, не буду называть имен. Так что, думаю, что многие промолчали, потому что их запугали.
— При какой ситуации вы согласитесь выступать в Крыму или, например, в Москве?
— Ответ на этот вопрос очевиден и однозначен для любого украинского артиста.
— Как теперь будете раскручивать свои песни? Поменяется ли система из-за сложившейся ситуации? Будет ли сложнее сделать так, чтобы песня стала популярной?
— Сложно ответить… Точно будет по-другому и по-новому. Но здесь не нужно бояться, нужно быть смелыми и просто делать своё дело. Сейчас вся Украина, люди всех профессий переживают стресс, шок, непонимание, что делать дальше. Потому что нашу любимую страну бомбят, наши дома бомбят, нам страшно — и это состояние ступора длится почти 2 месяца! Но я знаю, что мы сильные и очень смелые — мы уже доказали это всему миру. Я точно знаю, что мы найдем выход!
— Считаете ли что культура — вне политики?
— Когда дело касается войны и смерти мирных людей, нет места нейтральным позициям и равнодушию.
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