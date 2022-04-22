"Многим звонили и угрожали тюрьмой": украинская певица раскрыла, почему ее знакомые артисты из России поддерживают политику Путина

— Когда последний раз вы были в Эстонии? Что запомнилось, удивило?

— Честно говоря, точно не вспомню… Несколько лет назад мы приезжали с группой “Время и Стекло” на гастроли.

— Почему решили поехать с благотворительным концертом по Прибалтике? Как быстро приняли это решение?

— Это скорее вопрос к организаторам. Думаю, они выбрали это направление, так как знают, как страны Прибалтики любят Украину и поддерживают украинцев. Я помню, “Время и Стекло” очень тепло здесь встречали. Для меня лично гордость представлять и прославлять свою страну, петь украинские песни. Сейчас миссия украинских артистов — своим голосом, музыкой, привлекать в страну средства, необходимые для помощи и восстановления

— Какой план на вашу ближайшую поездку, можно ли будет вас увидеть гуляющими по Старому городу?

— Не уверена, что успею даже прогуляться, потому что у нас каждый день перелеты и выступления. Но думаю, всю атмосферу я прочувствую во время концерта.

— Все ли ваши друзья артисты восприняли войну на Украине одинаково? Или с кем-то вы разошлись во мнениях и перестали общаться?

— Вы знаете, в Украине как раз все друзья восприняли ситуацию абсолютно одинаково. Все сплотились, поддерживают друг друга, мы все время переписываемся, держим связь…Сейчас вся Украина как одна большая семья!

— Как думаете, почему многие российские артисты молчат или поддерживают политику Путина? Им платят или они действительно так думают или может боятся?

— Я думаю, что здесь дело касается даже не денег…Не считая, наверное, каких-то отдельных личностей, которые активно поддерживают действующую власть. Но я точно знаю, что многим звонили и угрожали тюрьмой — и не только самим артистам, но и их семьям. Мне рассказывали, не буду называть имен. Так что, думаю, что многие промолчали, потому что их запугали.

— При какой ситуации вы согласитесь выступать в Крыму или, например, в Москве?

— Ответ на этот вопрос очевиден и однозначен для любого украинского артиста.