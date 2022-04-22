В эти выходные в Колгасской школе пройдёт выставка для любителей конструктора LEGO

KLOTSIMÖLL — это крупнейшее LEGO-мероприятие в Эстонии и странах Балтии, на котором будут представлены как некоторые тематические коллекции, так и множество собственных творений, построенных LEGO-моделистами всех возрастов. На выставке можно будет увидеть городскую диораму площадью более15 квадратных метров с поездами и движущимися каруселями, а также тематические модели и диорамы по известным объектам массовой культуры. Помимо выставки, в Колга также проводится и конкурс детских построек из конструктора на различную тематику, над которыми отдельные участники и детские команды работали последний месяц. В школе также предусмотрены строительные площадки, где из доступных кубиков можно построить что-то прямо на месте, а для малышей будет ещё и комната DUPLO. Также в программе мастер-классы по LEGO на русском и эстонском языках, кинотеатр и комната для рисования.

Первое мероприятие KLOTSIMÖLL прошло в школе в 2016 году, и в нем принимали участие только ученики школы. Но уже к 2017 году стало ясно, что мероприятие необходимо расширить, и вскоре оно превратилось в международную LEGO-вечеринку с гостями из Латвии, Литвы и Финляндии. Свои работы начали представлять не только дети (для конкурса), но и взрослые (как демонстрация возможностей моделирования и строительства).

Стоимость билетов: 3 евро для детей, 6 евро для взрослых, и 15 евро — семейный билет. Билеты продаются на месте и действительны в оба дня мероприятия.

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