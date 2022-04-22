Невиновен! Адвокаты защищают Алека Болдуина, который случайно убил женщину-оператора

Бюро установило, что Болдуин “считал, что пистолет заряжен только холостыми патронами”, рассказали юристы. Полномочия Болдуина при создании фильма ограничивались утверждением сценарных правок и выбором артистов, а нарушения при подборе оружия не входили в его компетенцию, заключили эксперты.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма “Ржавчина” Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.